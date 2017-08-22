 

23 и 24 ноября B2B Marketing Forum соберет на одной площадке более 100 профессионалов сферы маркетинга из компаний крупного и среднего бизнеса работающих в сфере B2B. 

Деловая программа форума призвана дать участникам реальную картину изменений, происходящих сегодня в сфере маркетинга предоставить редкую возможность на конкретных примерах оценить эффективность различных подходов и инструментов, до того, как Вы инвестируете в них деньги или откажетесь от их использования, так и не применив.

Уже подтвердили свои выступления:

  • Антон Чечуков, Заместитель руководителя департамента маркетинга и международной кооперации, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) 
  • Владимир Зотов, Руководитель отдела маркетинга подразделения "Электрооборудование" в России, ABB
  • Всеволод Гаврилов, Генеральный директор, VOLVO PENTA
  • Галина Елкина, Директор по маркетингу, Hitachi Data Systems 
  • Дмитрий Горошков, Директор по маркетингу, Северсталь Менеджмент 
  • Елена Нечай, Директор по маркетингу и продуктам бизнес-рынка, МТС 
  • Ирина Садчикова, Директор по маркетингу и стратегическому развитию компании, ROCKWOOL Russia
  • Ольга Пестерева, Заместитель генерального директора по управлению коммуникациями, МИКРОН
  • Ксения Елохина, Директор по маркетингу, Hikvision Russia&CIS

Ключевые темы:

  • Тренды и аналитика текущей ситуации в сфере маркетинга для B2B компаний 
  • Digital, mobile и использование современных каналов коммуникации. Нужно ли это B2B компаниям?
  • Account based marketing для B2B. 
  • Эффективные метрики и KPI для B2B маркетинга
  • Клиентоориентированность в сфере B2B. 
  • Нативный маркетинг в В2В 
  • Брендинг и позиционирование компании online 
  • Работа с большими данными и предиктивная аналитика
  • Автоматизация работы маркетинга

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