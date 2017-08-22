23 и 24 ноября B2B Marketing Forum соберет на одной площадке более 100 профессионалов сферы маркетинга из компаний крупного и среднего бизнеса работающих в сфере B2B.
Деловая программа форума призвана дать участникам реальную картину изменений, происходящих сегодня в сфере маркетинга предоставить редкую возможность на конкретных примерах оценить эффективность различных подходов и инструментов, до того, как Вы инвестируете в них деньги или откажетесь от их использования, так и не применив.
Уже подтвердили свои выступления:
- Антон Чечуков, Заместитель руководителя департамента маркетинга и международной кооперации, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК)
- Владимир Зотов, Руководитель отдела маркетинга подразделения "Электрооборудование" в России, ABB
- Всеволод Гаврилов, Генеральный директор, VOLVO PENTA
- Галина Елкина, Директор по маркетингу, Hitachi Data Systems
- Дмитрий Горошков, Директор по маркетингу, Северсталь Менеджмент
- Елена Нечай, Директор по маркетингу и продуктам бизнес-рынка, МТС
- Ирина Садчикова, Директор по маркетингу и стратегическому развитию компании, ROCKWOOL Russia
- Ольга Пестерева, Заместитель генерального директора по управлению коммуникациями, МИКРОН
- Ксения Елохина, Директор по маркетингу, Hikvision Russia&CIS
Ключевые темы:
- Тренды и аналитика текущей ситуации в сфере маркетинга для B2B компаний
- Digital, mobile и использование современных каналов коммуникации. Нужно ли это B2B компаниям?
- Account based marketing для B2B.
- Эффективные метрики и KPI для B2B маркетинга
- Клиентоориентированность в сфере B2B.
- Нативный маркетинг в В2В
- Брендинг и позиционирование компании online
- Работа с большими данными и предиктивная аналитика
- Автоматизация работы маркетинга
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