Форум соберет на одной площадке более 100 профессионалов сферы маркетинга из компаний, работающих в сфере B2B

23 и 24 ноября B2B Marketing Forum соберет на одной площадке более 100 профессионалов сферы маркетинга из компаний крупного и среднего бизнеса работающих в сфере B2B.

Деловая программа форума призвана дать участникам реальную картину изменений, происходящих сегодня в сфере маркетинга предоставить редкую возможность на конкретных примерах оценить эффективность различных подходов и инструментов, до того, как Вы инвестируете в них деньги или откажетесь от их использования, так и не применив.

Уже подтвердили свои выступления:

Антон Чечуков , Заместитель руководителя департамента маркетинга и международной кооперации, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК)

, Заместитель руководителя департамента маркетинга и международной кооперации, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Владимир Зотов , Руководитель отдела маркетинга подразделения "Электрооборудование" в России, ABB

, Руководитель отдела маркетинга подразделения "Электрооборудование" в России, ABB Всеволод Гаврилов , Генеральный директор, VOLVO PENTA

, Генеральный директор, VOLVO PENTA Галина Елкина , Директор по маркетингу, Hitachi Data Systems

, Директор по маркетингу, Hitachi Data Systems Дмитрий Горошков , Директор по маркетингу, Северсталь Менеджмент

, Директор по маркетингу, Северсталь Менеджмент Елена Нечай , Директор по маркетингу и продуктам бизнес-рынка, МТС

, Директор по маркетингу и продуктам бизнес-рынка, МТС Ирина Садчикова , Директор по маркетингу и стратегическому развитию компании, ROCKWOOL Russia

, Директор по маркетингу и стратегическому развитию компании, ROCKWOOL Russia Ольга Пестерева , Заместитель генерального директора по управлению коммуникациями, МИКРОН

, Заместитель генерального директора по управлению коммуникациями, МИКРОН Ксения Елохина, Директор по маркетингу, Hikvision Russia&CIS

Ключевые темы:

Тренды и аналитика текущей ситуации в сфере маркетинга для B2B компаний

Digital, mobile и использование современных каналов коммуникации. Нужно ли это B2B компаниям?

Account based marketing для B2B.

Эффективные метрики и KPI для B2B маркетинга

Клиентоориентированность в сфере B2B.

Нативный маркетинг в В2В

Брендинг и позиционирование компании online

Работа с большими данными и предиктивная аналитика

Автоматизация работы маркетинга

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