Сеть супермаркетов запускает бистро на площадях, доставшихся ей от закрывшегося «Седьмого континента»

«Азбука вкуса» начала работать в новом для себя секторе рынка — сеть супермаркетов открывает полноценные кафе на площадях, доставшихся ей от закрывшегося «Седьмого континента». Первые заведения под вывеской «АВ бистро» уже работают в московских супермаркетах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителя управления маркетинговых проектов ритейлера Ольгу Пайн.

Два заведения уже открылись в супермаркетах на Смоленской-сенной площади и Большой Лубянке — на 50 и 90 посадочных мест соответственно. В новых заведениях «АВ бистро» блюда готовятся на месте, меню создано специально для проекта, есть винная карта. До сих пор «Азбука вкуса» продавала в супермаркетах и компактных «АВ Daily» кулинарию со своей фабрики-кухни и организовывала тут же небольшие уголки-кафе, где купленное можно разогреть и съесть.

Средний чек бистро, по словам Пайн, 800−1000 рублей, открывать их планируется в знаковых местах в центре Москвы.

Такой формат развивают и другие продуктовые сети. Так, входящие в X5 Retail Group супермаркеты «Перекресток», открывают кафе с 2016 года, сейчас они есть в 65 магазинах, средний чек в зависимости от формата кафе и региона — 180−320 рублей. По словам представителя компании, дополнительный ассортимент положительно влияет на лояльность покупателей и ключевые экономические показатели. Кроме того, «это дополнительная экспериментальная площадка, позволяющая более подробно изучить спрос и протестировать новинки».

«Ашан ритейл Россия» тоже активно развивает кафе самообслуживания в магазинах разных форматов. Такие точки есть во всех гипермаркетах «Ашан», а также в некоторых магазинах малого формата «Мой Ашан». Конкурент «Азбуки вкуса» — сеть «Вкусвилл» также хочет открыть кафе и посмотреть на результаты продаж и отзывы покупателей, прежде чем масштабировать проект.

Эксперты отмечают, что форматы, совмещающие гастрономию и ритейл, успешно развиваются в Москве, так как потребители-миллениалы предпочитают совмещать поход в супермаркет с времяпрепровождением с друзьями или с семьей в кафе. Однако кафе при магазинах зачастую воспринимаются потребителем как недорогие, сродни фастфуду. А для обеда и ужина клиенты обычно предпочитают популярные и известные заведения, открытые рестораторами, с известными шеф-поварами. В «АВ бистро» цена основного блюда на уровне 600−700 рублей, что дорого для массового потребителя, который скорее предпочтет «Шоколадницу», заключает эксперт.