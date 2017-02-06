Новостной агрегатор выйдет в десяток европейских стран





Axel Springer продолжает активно осваивать digital. В прошлом году медиахолдинг совместно с Samsung запустил мобильный новостной сервис upday, переманив топ-менеджеров из Guardian и ITV News. Приложение представляет собой агрегатор новостей, заточенный под смартфоны Galaxy S7 и S7 edge.

Сначала проект был доступен в Германии, Польше, Великобритании и Франции, теперь его владелец решил расширить географию до 16 европейских стран. Цель Axel Springer — задать upday панъевропейский масштаб, сообщил Financial Times главный редактор сервиса Ян-Эрик Петерс.

Контент для upday подбирают как с помощью алгоритма, так и вручную. Благодаря договоренности с Samsung приложение установлено на 10 млн смартфонах южнокорейского бренда. В планах Axel Springer открытие редакций в Милане, Мадриде, Амстердаме и Стокгольме, а также двукратное увеличение штата, с 25 до 50 человек. К концу 2017 году месячная аудитория upday должна достигнуть 20 млн пользователей, а сам сервис намерен обогнать нынешнего лидера, приложение BBC News.

Цифровизация Axel Springer вызвана теми же проблемами, с которыми столкнулись остальные традиционные издатели. Падение рекламных доходов, сокращение тиражей у газет и журналов, отток аудитории в онлайн. В этих условиях медиаконцерн принял решение скупать успешные digital проекты. В последние два года он инвестировал в интернет-издание Business Insider, информационный онлайн-канал N24, общественно-политический сайт Politico Europe, исследовательскую компанию eMarketer.

upday серьезно относится к фейковым новостям и борется с ними силами редакторов. Кроме того, сервис тесно сотрудничает с проверенными издателями. В качестве примера недобросовестного медиа Петерс привел Russia Today — российский проект был забанен из-за публикации большого числа новостей, которые после проверки оказывались ложными.