Андрей Коняев расскажет о последних трендах SMM в рамках курса «SMM Результат»

Главный тренд последних двух лет в social media marketing — усложнение и удорожание проектов. SMM перестает быть просто дополнительной строкой в маркетинговых бюджетах, превращаясь в отдельное направление. Это сказывается на бюджетах, зарплатах и требованиях к исполнителям. За последний год все три параметра выросли на порядок.

SMM для крупного и малого бизнеса. В чем различия?

Разница работы с SMM для большого и малого бизнеса, в первую очередь, в тактических решениях, а не в стратегии. Ведь в конечном итоге речь идет об установлении коммуникации с аудиторией. А вот объем и качество этой коммуникации как раз и определяется размерами бизнеса.

Разные бизнесы концентрируются на разных аспектах. Для малого бизнеса SMM — это инструмент установки контакта и постоянной коммуникации с клиентом. Для среднего и большого бизнеса SMM — мощная маркетинговая площадка.



Малый бизнес часто использует креатив и коммуникацию без обратной связи. Социальные сети в этом случае выступают источником лидов или, в лучшем случае, каталогом продукции.



С другой стороны, креатив может позволять эффективнее привлекать лиды. Мы как-то делали группу для студии йоги. Их главным УТП было расположение: на крыше «Дома Наркомфина». Этот факт продвигался с помощью фотоотчетов и веселых картинок с шутками про йогу. Весь этот креатив способствовал привлечению дополнительных посетителей.

Главная ошибка, которую совершают бизнесы, — это попытка вытащить из социальных сетей голые цифры. На самом деле, ручной анализ данных позволяет понять, как устроена ваша аудитория. В этом смысле социальные сети — главный источник инсайтов для бизнеса. Например, понимание причин успеха конкретного товара для условного онлайн-магазина может стать поводом для корректировки линейки. Но направление корректировки — это инсайт.

Что такое SMM-стратегия и что она дает бизнесу?

Стратегия — это план сражения, которое вы хотите выиграть. Это способ извлекать долговременную пользу и ставить долговременные цели. Если горизонт жизни проекта меньше 3 месяцев, стратегия ему не нужна. Если больше — жизненно необходима.

SMM-стратегия, как и маркетинговая стратегия, позволяет владельцу бизнеса получать максимальную отдачу от маркетинга, благодаря проектированию расходов.



Специалист получает фреймворк и таймлайн, внутри которых он оперирует. Это позволяет эффективнее решать задачи, ограничивая, например, креативное поле.

Чем пользоваться при создании SMM стратегии?

Я перечислю инструменты, которыми пользуюсь сам:

Любая система планирования. Я предпочитаю Trello за простоту. Там нет функционала многих других систем, но зато она понятна даже новичку. Важно помнить — никогда и нигде в публичных сервисах не оставляйте данные о себе. Любая система онлайн-редактирования документов. Я пользуюсь Google Docs. На самом деле редактирование документов без необходимости согласовывать правки — это важная штука в работе. Только нужно быть очень осторожным с настройками безопасности. Office.com позволяет эффективно и бесплатно работать с документами MS Office. Это особенно полезно, когда надо оперативно сделать табличку или, например, короткую презентацию. Google calendar или любой другой календарь. Этот совет, как и предыдущие, может показаться смешным, пока вы не обнаружите, какое количество времени вы тратите на бессмысленную работу по организации переписки, оборота бумажек и внесения изменений в планы. Важно помнить, что ничего сложнее я использовать не советую. Similar web. Простейшая система оценки посещаемости сайтов. Тут важно понимать, что это именно оценка, но часто довольно реалистичная. Для того, чтобы получить примерно реальные цифры нужно иметь сайт референс, для которого данные известны. После этого проводите сравнение с референтным сайтом, получается соотношение, умножаете показатели референтного сайта на соотношение и получаете неплохую оценку показателей конкретного сайта. Google analytics или любая другая система аналитики. Для работы вам просто необходимо владеть этой системой хотя бы на базовом уровне. Важно понимать, как считаются данные, насколько они соответствуют действительности, как выставлять в GA цели, как смотреть на конверсию трафика, как отслеживать воронки продаж и многое другое.

Для работы со стратегией советую прочитать несколько книг: Сет Годин, «Все маркетологи — лжецы», Бусидо, «Кодекс самурая», Фиске, «Искусство ведения войны».

Более подробно о том, как выстраивать SMM-стратегию, и как успешно выстраивать бизнес в social media, мы с Альбертом Усмановым расскажем на курсе «SMM Результат», который стартует 5-го июня.

На практических примерах научим вписывать SMM стратегию в общую маркетинговую стратегию компании, анализировать ЦА, выбирать инструменты и сервисы для продвижения, определять бюджеты и KPI, планировать и адаптировать контент, делать отчеты и собирать аналитику.