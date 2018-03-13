Автоконцерны завершают сотрудничество с компанией, а банки требуют исполнить обязательства

Автодилер Genser расторгает контракты сразу с несколькими автоконцернами. В частности, в Ford Sollers, Nissan, Renault прекратили работу с салоном по обоюдному соглашению сторон, сообщает «Коммерсант».

Ford случаев нарушения договорных обязательств со стороны Genser не фиксирует, однако в течение месяца выдаст автомобили клиентам по ранее заключенным контрактам и выполнит сервисные обязательства. После этого договор с автодилером будет прекращён.

В Nissan рассказали, что дилерский контракт с Genser действует, но по бренду Datsun работа прекращена три недели назад по инициативе дилера. В Volvo следят за происходящим в Genser, сейчас с точки зрения объема продаж Volvo диллер «наименьший игрок в Москве». Renault прекратил сотрудничество с Genser еще в ноябре. Audi прекратила сотрудничество с Genser с 1 марта «по соглашению сторон».

Источник в одном из автоконцернов, работающих с Genser, сообщил, что вопрос по дилеру «в стадии обсуждения»: один дилерский центр скорее всего закроется в ближайшее время, другой «пока остается». По данным другого источника, в январе продажи Genser почти по всем брендам были штучные или вовсе нулевые.

По оценке одного из источников, долг Genser перед банками — около 12 млрд руб., на операционную деятельность ему сейчас требуется еще 1,5−1,7 млрд руб. Однако продавец старается закрыть все обязательства, а автоконцерн в свою очередь рассчитывает выполнить свои обязательства перед клиентами.

RNS стало известно, что группа ВТБ намерена подать иск о банкротстве Genser. «Компания „Дженсер сервис“ с конца прошлого года не обслуживает свою задолженность перед ВТБ. В связи с этим в ближайшее время мы планируем подать заявление о банкротстве автодилера», — сказал представитель ВТБ.

По мнению эксперта рынка, проблемы у Genser возникли, поскольку его главными брендами были General Motors (ушли с рынка в 2015 году) и Nissan (этот бренд стал, по словам источника «Ъ», низкодоходным). Потом дилер инвестировал в центр Audi больше 1 млрд руб., что эксперт также называет управленческой ошибкой.

Напомним, ранее подобная ситуация наблюдалась в дилерской компании «Независимость», которая в итоге была признана банкротом.