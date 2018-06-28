Косметическая компания начала продвигать свою продукцию на мобильных устройствах в 12 странах, включая Россию

Косметическая компания Avon выпустила свой первый каталог с поддержкой мобильных устройств в 12 странах, включая Россию, Бразилию, Аргентину, Мексику и Турцию. Проект реализуется под эгидой вновь созданного Глобального центра передового опыта в сфере продаж, который сосредоточился на поддержке и развитии бизнеса представителей Avon, сообщили в компании.

Интерактивный каталог значительно упрощает процесс покупки, а представители Avon получают возможность создавать для своих клиентов персонализированные шопинг-карты с последними трендами и продуктами, которые можно рассылать через мессенджеры WhatsApp и Facebook. Новый инструмент выявляет наиболее популярные продукты и анализирует индивидуальные предпочтения пользователей, позволяя формировать контент с учетом потребностей клиентов и представителей.

Сотрудничая с локальными рынками, новая команда продаж Avon сконцентрируется на совершенствовании сервисной модели и механизмов сегментации представителей, будет отслеживать передовой опыт в продажах, оптимизировать коммерческую деятельность и разрабатывать стратегии выхода на новые территории. Тщательный анализ данных позволит улучшить программы обучения и мотивации для представителей