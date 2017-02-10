Правительство собирается заложить соответствующий сбор в тарифы



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Правительство определилось с источником инвестиций в инфраструктуру аэропортов Московского авиаузла. Инвестиции в инфраструктуру заложат в сбор за взлетно-посадочные операции (ВПО), пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительстве.

По данным газеты, на этой неделе схема обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. Проработать корректировки нормативной базы уже поручено ФАС. «Такое предложение было высказано операторами, ведомство изучит финансовые модели, подготовленные аэропортами, и представит предложения по изменениям нормативной базы, обеспечивающие гарантии инвесторам и защиту потребителей», - пояснили в ведомстве.

Концессии заменят аренду аэродромного имущества аэропортами МАУ у государства и обеспечат инвестиции. На март прошлого года инвестиции в концессии МАУ оценивались в 102 млрд руб. (в Домодедово — 66,2 млрд рублей, в Шереметьево — 26,1 млрд рублей, во Внуково — 9,3 млрд рублей). После того как в 2015 году выяснилось, что денег из ФНБ на это не получить, аэропорты и Минтранс начали спор об источнике средств — из внебюджетных доходов аэропортов или тарифа за ВПО.

Сбор будет прописан в приказе ФСТ о методике регулирования сборов и тарифов на услуги естественных монополий в аэропортах. Аэропорты согласуют инвестсоставляющую с ФАС и Росавиацией в зависимости от сроков строительства инфраструктуры, поэтому «не будет бесконтрольного роста тарифа».

По словам специалистов, сейчас в МАУ самые низкие ставки за ВПО в России. Аэропорты МАУ идут в концессию, поскольку могут существовать за счет доходов, а бюджетные средства логичнее направлять в регионы, где нет источников поддержки инфраструктуры. В свою очередь представители авиаперевозчиков убеждены, что новые сборы увеличат себестоимость перевозки, а значит, - и стоимость билета.