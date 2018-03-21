У аудитории неоднозначная реакция на такой рекламный ход

Авиакомпания-лоукостер «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», анонсировала старт продаж билетов в Германию. На сайте компании рекламирует новое направление изображение самолета с воинственной надписью «На Берлин». Надпись на фюзеляже повторяет лозунг времён Великой Отечественной войны, который наносился на советские танки. Фото дополняет надпись: «Надо брать!». Кроме того, в авиакомпании обещают установить минимальные тарифы на перелёт до столицы Германии 9 мая.

«До конца летнего расписания предложено 170 билетов по минимальному тарифу 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов, большинство билетов по минимальному тарифу предложено на рейс 9 мая», — сообщается на сайте компании.

Многие пользователи сети остались не довольны новой рекламной кампанией. Некоторые отмечали неадекватность такой рекламы и ложный патриотизм.

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«Самолет гражданской авиакомпании с военной надписью это — полное дно. Ноги моей не будет на борту вашей тупой, хамской авиакомпании, которая планомерно делает все для дискредитации гражданской авиации, авиакомпаний-дискаунтеров и России», — прокомментировал издатель Look At Media Алексей Аметов в Facebook.

«Победа» — первый российский лоукостер. За прошлый год авиакомпания перевезла 4,6 млн пассажиров.