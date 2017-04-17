Обувь стала своего рода пропуском в музеи Амстердама



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Нидерландская авиакомпания KLM выпустила лимитированную серию уникальных промо-кроссовок для туристов. Обувь считается пропуском к лучшим достопримечательностям Амстердама.

Авиакомпания продала на аукционе 150 пар оранжевых кроссовок в комплекте с которыми шел авиабилет в Амстердам и городская карточка «I Amsterdam», позволяющая бесплатно посетить музеи и достопримечательности города.

Поскольку это первый опыт авиакомпании в производстве обуви, KLM выбрала в качестве партнера по проекту агентство Pool. Результатом совместной работы стали ярко-оранжевые кроссовки, разработанные специально для пеших прогулок по городу. При выборе материала для своей обуви компании учли непостоянную погоду в Амстердаме и даже то, что все тротуары в городе вымощены булыжниками.

«Мы предъявляли к кроссовкам серьезные требования, поскольку обувь изначально предназначалась для долгих прогулок. Кроме того, мы хотели передать туристам дух Амстердама - отсюда и оранжевый цвет», - отметил представитель Pool. Он также добавил, что все полученные средства от продажи кроссовок были направлены ЮНИСЕФ.