Популярность сервиса связана с проникновением смартфонов и запуском новых функций



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В 2016 году количество зарегистрированных пользователей Viber в России выросло на 43%. На данный момент аудитория мессенджера составляет 76 млн человек, до конца года этот показатель может увеличиться до 78 млн, сообщает РБК со ссылкой на представителя сервиса.

Аудитория Viber росла и в соседних Украине и Белоруссии. Прирост в трех странах составил 45,7%. Компания не раскрывает, сколько пользователей являются активными. Как говорит представитель Viber, около половины из зарегистрированных пользователей «активны ежемесячно».

Однако исследовательская компания Mediascope (бывшая TNS Russia) подсчитала, что в октябре Viber хотя бы раз в месяц использовало 8,08 млн человек (данные по аудитории 12–64, города с населением более 700 тысяч человек). За год этот показатель вырос на 12,6%. Лидером же по активной аудитории является WhatsApp с 9,8 млн пользователей.

В Viber темпы роста объясняют уровнем проникновения смартфонов, а также расширением функционала самого приложения. Аудиторию привлекают новые опции: удаляемые сообщения и скрытые чаты, end-to-end шифрование сообщений и звонков в групповых и приватных чатах. Большинство этих функций мессенджер запустил весной.