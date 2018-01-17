После двух лет стагнации прирост пользователей в 2017 году составил 3 млн человек

После двух лет стагнации российская аудитория интернета снова начала расти. Размер аудитории к началу 2018 превысил показатели прошлых лет на 3 млн, или на 3,5%. Рост происходит главным образом за счет людей старшего возраста и благодаря проникновению мобильного интернета, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование GfK.

По итогам 2017 года аудитория интернета в России составила 87 млн человек. В 2015 году число интернет-пользователей в России насчитывало 84 млн, в 2016 году цифры не изменились. Уровень проникновения интернета в России в 2017 году среди населения старше 16 лет вырос с 70,4% до 72,8%, а аудитория мобильного интернета выросла на 20%.

В 2017 году доля пользователей старше 55 лет увеличилась на четверть, а доля пользователей мобильного интернета — вдвое. Впрочем, уровень онлайн-проникновения в этом возрасте в целом остается невысоким — лишь каждый третий россиянин старше 55 лет пользуется интернетом. Для сравнения: в возрастной группе 30–54 лет этот показатель составил к началу 2018 года 83%, а среди молодежи — 98%.

Еще одним трендом стал продолжающийся рост популярности мобильного интернета, его аудитория стремительно растёт. По итогам 2017 года она составила 67 млн человек, из них 16 млн пользуются интернетом только на мобильных устройствах. Выше всего доля «только мобильных» пользователей среди молодежи до 30 лет — 18,4%, а также в сельской местности — 16,4%.

В компании подтверждают, что рост мобильной аудитории происходит благодаря увеличению проникновения смартфонов, потому что доля тех, кто выходит в интернет с планшетов, практически не меняется третий год подряд. При этом пятая часть россиян также уже имеет дома телевизор с функцией Smart TV. Правда, не все привыкли им пользоваться: половина из тех, у кого есть Smart TV, пользуются им регулярно или время от времени, каждый четвертый не пользовался ни разу и примерно столько же пробовали, но перестали.