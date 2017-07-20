Чем вызвала бурную реакцию пользователей соцсетей



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Китайские креативщики в рекламе сайта б/у автомобилей Audi сравнили женщину с подержанным авто, чем вызвали бурную реакцию пользователей и шквал обвинений в сексизме.

Действие ролика происходит на свадьбе. Внезапно церемония прерывается, и будущая свекровь начинает осматривать невесту. В итоге она одобряет выбор сына, но внезапно оставляет презрительный взгляд на груди девушки. После этого в кадре появляется Audi Q5 прошлого поколения с надписью: "Важное решение должно быть взвешено". Голос диктора сообщает, что теперь автомобили Audi можно купить в подержанном виде и самостоятельно осмотреть перед приобретением.

У пользователей соцсетей ролик вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые назвали его сексистским и отвратительным, другие просят у автопроизводителя извинений за сравнение женщин с б/у автомобилями. Другие же сообщили, что эта реклама описывает реальную ситуацию, существующую в китайских семьях. Так же пользователи интересовались: «Интересно, покажет ли Audi этот шовинистский ролик в Европе или в США?»

Вскоре канал USA Today сообщил, что компания Audi принесла извинения за сексистскую рекламу, транслируемую в Китае. Представители концерна подчеркнули, что реклама на самом деле не отражает ценности, которые поддерживает их компания.

Вопрос сексизма в рекламе остро обсуждается среди креативщиков во всём мире. Например, в Великобритании предлагают запретить рекламу, в которой присутствуют стереотипы о гендерных различиях.