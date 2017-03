Компании поддержали бойкот Google, опасаясь запрещенного контента



Иллюстрация depositphotos

Медиахолдинг AT&T и сотовый оператор сотовой Verizon Communications Inc. поддержали целый ряд крупных мировых компаний и СМИ и приостановили свое сотрудничество с Google. В частности, они прекратили размещение своей рекламы на YouTube, сообщает The Verge.

В AT&T заявили, что удаляют все рекламные объявления со всех непоисковых платформ Google в связи с опасением появления их вместе с экстремистскими видео. Аналогичным образом поступил и Verizon. “Мы работаем со всеми нашими партнерами по размещению интернет-рекламы, чтобы выявить слабые звенья и предотвратить подобное в будущем”, - следует из заявления сотового оператора.

Первыми бойкот американской корпорации объявили Channel 4, BBC, L’Oreal, The Guardian. Позже к ним присоединились телекомпания Sky и три крупных банка - HSBC, Lloyds и Royal Bank of Scotland. Произошло это сразу после того, как были опубликованы результаты расследования издания The Times.

В нём сообщалось, что объявления многих крупных брендов и правительства Великобритании стали появляться на страницах и в роликах, посвящённых национализму, экстремизму и другими запрещенными материалами. В ответ на бойкот Google выпустила официальное заявление, в котором пообещала учесть замечания и сделать все, чтобы в будущем такие ситуации не повторялись.

По подсчетам специалистов, опрошенных изданием, отказ от размещения рекламы на платформах Google может стоить корпорации несколько сотен миллионов долларов.