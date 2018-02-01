Агентство взыскивает с граждан средства, снятые со счетов перед крахом банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало массово оспаривать снятие денег вкладчиками обанкротившихся банков и взыскивать с них средства, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на клиентов таких банков.

В частности, в рамках банкротства Военно-промышленного банка АСВ подано более 150 исков об оспаривании предбанкротных сделок банка, из них около 50 требований заявлено к вкладчикам-физлицам. Иски поданы АСВ спустя год и более после снятия гражданами средств. Агентство оспаривает все операции, которые были совершены примерно за месяц до прихода в банк АСВ.

«Люди всю жизнь копили деньги, потом забрали их из банка, а теперь государство требует их обратно, но это же наши деньги! Я ходил на заседания по другим вкладчикам. Некоторые иски суд рассматривал за 10–15 минут, унизительно быстро решая судьбу людей. Все решения вынесены в пользу АСВ как под копирку», – возмущается один из вкладчиков банка.

Из судебных актов, опубликованных в картотеке арбитражных дел, по ВПБ можно увидеть, что на решения суда не влияли мотивы снятия средств, а АСВ не требовались доказательства недобросовестности граждан. Ситуация касается не только ВПБ. Так, вкладчики Татфондбанка тоже сейчас оспаривают претензии АСВ. По данным Союза пострадавших вкладчиков банка, такие иски поданы к 400 физлицам.

Юристы отмечают, что после возвращения средств банку вкладчик может частично вернуть деньги в виде страховки, но это правило касается только вкладов на сумму до 1,4 млн рублей. Если сумма вклада выше, то клиенту банка необходимо встать в реестр кредиторов, но возврат остатка не гарантирован.

«Необходимо обратить внимание, что закон не предусматривает признания недействительными абсолютно всех совершенных в пределах месяца до даты отзыва у кредитной организации лицензии сделок, направленных на удовлетворение требований их кредиторов. Основания недействительности имеются только у сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности. Как наиболее частый признак выхода сделки за такие пределы выступает ее совершение в условиях явной фактической неплатежеспособности банка, при которой банк не исполнял требования других кредиторов», – сообщили в АСВ.

Такая практика вызывает социальную напряженность и ведет к неоправданному росту судебных издержек АСВ, считают эксперты. Жестко выступают против подобной практики и банки.