Спроси о рекламе

Как сделать рекламную кампанию в интернете эффективнее и не потратить бюджет впустую? Об этом расскажет новый совместный проект Google и Sostav.
Регулярно эксперты российского подразделения Google будут делиться лайфхаками по актуальным темам — рекламе на YouTube, продвижению в Google Поиске, настройках Google Рекламы (ранее AdWords), влиянии интернет-рекламы на офлайн-показатели бизнеса, продвижении мобильных приложений и многом другом.
Редакция Sostav и Google решили сделать проект интерактивным, чтобы говорить только о том, что интересует бизнес. Поэтому мы объявляем три актуальные темы и собираем по ним вопросы от читателей через специальную форму на странице проекта и в соцсетях. Затем отбираем наиболее «горячие» и частые вопросы по каждой теме, а по итогам публикуем подробные рекомендации от специалистов Google.
Ближайшие темы, в которых мы разберемся вместе с экспертами Google:
Задавайте свои вопросы! Следите за публикациями проекта на сайте Sostav и подписывайтесь на e-mail-рассылку.
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