Кроме того, запущена новая кампания, призывающая мир к движению

Спортивный бренд ASICS совместно с Bruce Mau Design представил новую айдентику, ритейл-концепцию и активацию бренда.

Обновленная айдентика от BMD сохранила логотип компании, но добавила новую, яркую цветовую палитру. Новый стиль затронул все элементы ASICS, включая основные принципы упаковки и дизайна, гид по стилям коллекций, брендбук, и шрифт.

Новая рекламная кампания стартовала в Лондоне. Её цель - привести весь мир в движение по цепочке, город за городом. Таким образом ASICS старается донести свое видение спорта подрастающему поколению: он объединяет людей, делает их здоровыми, счастливыми и полными жизненных сил. Философия бренда указывает на преимущества занятий спортом разным поколениям уже на протяжении 70 лет.

Кампания проходит под слоганом «I Move Me», который должен вдохновлять людей больше двигаться и получать от этого удовольствие. В соцсетях она получила поддержку пользователей, которые под хэштегом #imoveme хвастаются своими успехами.