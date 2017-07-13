Договор аренды заключен на 5 лет



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«Ашан» откроет трехэтажный флагманский магазин площадью более 750 кв.м в центре Москвы, сообщает РБК.

Супермаркет займёт три этажа общей площадью 764 кв. м. и будет находиться по адресу: ул.Тверская 4. Магазин ориентирован на туристов и работающих в центре офисных сотрудников. Находящийся в непосредственной близости от Кремля, он будет флагманским магазином - там представят лучшие товары сети, а также расширенный ассортимент кулинарии и свежей продукции.

Руководитель Malina Property Станислав Титоренко сообщил, что договор аренды заключен на пять лет. Он подчеркнул, что «помещение — одно из самых дорогих в Москве в формате стрит-ретейла». По подсчетам экспертов, за год компания потратит на аренду площадей около 45 млн руб.

Всего у компании в России 308 магазинов в четырех форматах: большие гипермаркеты, супермаркеты, компактные магазины «Ашан Сити» и «магазины у дома». Основная их часть расположена за пределами Садового кольца, однако, по словам представителя компании, планируется активно открывать торговые точки в центре.?