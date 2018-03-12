Письма от поклонников бренда складываются во флагманский седан Lexus LS и в лого Lexus

Майкл Мерфи — американский художник и скульптор, специализирующийся на создании трехмерных изображений и инсталляций. Его работы зачастую преобразуются в зависимости от точки осмотра.

Новый проект художника разработан в сотрудничестве с известным автомобильным брендом Lexus.

Идея арт-объекта заключалась в преобразовании писем с благодарностью от более чем 2000 клиентов в одну скульптуру, которая ко всему прочему не будет стоять на земле.

Трехмерная инсталляция — часть новой маркетинговой кампании Lexus. Конструкция подвешена к потолочным панелям и состоит из 2000 писем от поклонников бренда, сложенных в технике оригами. Под одним углом обзора 3D-объект выглядит как новый седан LS, а под другим — как лого бренда Lexus.

«Lexus всегда заботится о своих клиентах. Это касается создания и транспортных средств, и рекламных кампаний. Использование реальных писем с благодарностью еще раз показывает постоянное взаимодействие бренда и клиента даже в таких мелочах», — рассказывает Купер Эриксен, вице-президент Lexus по маркетингу.

В коротком рекламном видео Lexus показывает «авторов» писем, которые благодарят Lexus за высокое качество обслуживания, а также за сами автомобили, владельцами которых они являются.

На работу над проектом ушло почти 200 часов. Мерфи отмечает, что сложность объекта состоит в важности мельчайших деталей — неточность даже в один миллиметр будет ошибкой для всей картины.