Так фастфуд решил поддержать тех, кого обижают из-за смешной фамилии



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«Паррийя» - распространенная фамилия в Аргентине. Однако с испанского это слово переводится как «гриль». Герои видеоролика от Бургер Кинга трогательно рассказывают о том, каково это - всю жизнь терпеть неоригинальные шутки про мясо. Сеть фастфудов решила поддержать людей и предоставила всем, с фамилией «Гриль», сертификат на бесплатные вопперы. На всю жизнь.

Кампания «Las Parillas» разработана креативным агентством David. В рекламном ролике люди с фамилией «Паррийя» жалуются на свою непростую судьбу. Агентство предложило Бургер Кингу вступиться за несчастных. Креативщики искали людей с этой фамилией через социальные сети, а затем пригласили 300 из них на вечеринку, чтобы послушать их истории. Каждый получил сертификат на бесплатные вопперы.

По оценкам агентства в Аргентине проживает около 12 тысяч человек с фамилией Паррийя. Все они могут получить пожизненный сертификат от Бургер Кинга, достаточно предъявить паспорт.