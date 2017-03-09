Фото РИА Новости. Арам Габрелянов
Глава холдинга News Media Арам Габрелянов стал инвестором нового проекта “Изюм”, который будет специализировать
“Изюм” займётся производством и продажей нативной рекламы. Компания будет специализировать
Арам Габрелянов пояснил, что выступает только инвестором проекта и готов вложить в него до 3 млн долларов. Он ожидает, что через три года «Изюм» станет прибыльным. Заниматься проектом будут около 40 человек, включая операторов, монтажеров, дизайнеров и райтеров.
Проект возглавит Дарина Евтушенко, ранее занимавшая должность заместителя главного редактора Life. По ее словам, компания ориентируется на разных клиентов - от предприятий, которым нужны проморолики для презентации западным клиентам, до людей и компаний, которым требуются клипы или фильмы. Сайт проекта “Изюм” начал работу 6 марта, пока ресурс izum.land зарегистрирован на INEWS LLC, возглавляемой Габреляновым. Однако в будущем проект станет юридически самостоятельным.