Глава News Media стал инвестором нового проекта “Изюм”



Фото РИА Новости. Арам Габрелянов

Глава холдинга News Media Арам Габрелянов стал инвестором нового проекта “Изюм”, который будет специализировать ся на производстве и продаже нативной рекламы, рассказал “Дождю” сам Габрелянов.

“Изюм” займётся производством и продажей нативной рекламы. Компания будет специализировать ся на развлекательных роликах, в том числе рекламных. По словам Габрелянова, цель проекта — “стать брендом номер один на российском рынке нативной рекламы”.

Арам Габрелянов пояснил, что выступает только инвестором проекта и готов вложить в него до 3 млн долларов. Он ожидает, что через три года «Изюм» станет прибыльным. Заниматься проектом будут около 40 человек, включая операторов, монтажеров, дизайнеров и райтеров.

Проект возглавит Дарина Евтушенко, ранее занимавшая должность заместителя главного редактора Life. По ее словам, компания ориентируется на разных клиентов - от предприятий, которым нужны проморолики для презентации западным клиентам, до людей и компаний, которым требуются клипы или фильмы. Сайт проекта “Изюм” начал работу 6 марта, пока ресурс izum.land зарегистрирован на INEWS LLC, возглавляемой Габреляновым. Однако в будущем проект станет юридически самостоятельным.