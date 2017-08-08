В официальном аккаунте корпорация собирается размещать фото и видео, снятые пользователями на iPhone



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Корпорация Apple зарегистрировала официальный аккаунт в Instagram, в котором будут размещаться лучшие фото и видео, снятые пользователями на iPhone, сообщает TechCrunch.

Известно, что модераторы компании будут отслеживать публикации с хэштегом #ShotOniPhone, связываться с их авторами и размещать их в соцсети. В некоторых случаях авторам фотографий и видео будут платить. Таким образом Apple хочет побудить людей как можно чаще пользоваться iPhone для фото и видео съемки, чтобы сделать смартфон ещё более популярным.

В компании заверили, что не намерены выкладывать в аккаунте рекламу и фотографии новых гаджетов. Публикации сделаны в виде галереи, чтобы можно было ознакомиться сразу с несколькими работами. В описании к каждому посту прикреплены ссылки на авторов. За несколько часов на аккаунт подписались более 33 тысяч человек, за сутки их число достигло почти 300 тыс.