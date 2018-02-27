Apple готовится выпустить до конца 2018 года сразу три новых iPhone. Один их них будет самым большим из выпущенных до сих пор, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, знакомые с планами компании.
Среди новых моделей будут обновленная версия iPhone X, бюджетная версия iPhone, а также смартфон с самым большим экраном. Он выйдет под кодовым названием D33.
Корпус D33 будет примерно такого же размера, как у iPhone 8 Plus, однако диагональ экрана достигнет 6,5 дюйма благодаря дизайну, схожему со смартфоном iPhone X. Гаджет снабдят функцией «разделенный экран» для определенных приложений и технологией Face ID, которая позволяет распознавать пользователя по лицу, чтобы безопасно разблокировать телефон и осуществлять платежи.
Оба телефона помимо базовых цветов будут выходить в золотом цвете. Отмечается, что в компании также подумывают о выпуске iPhone с поддержкой двух сим-карт.
Эксперты считают, что Apple таким образом планирует угодить своим потребителям, которые ждут от iPhone многозадачности, а также тем, кто ищет более доступную версию iPhone X.
Ожидается, что компания Apple официально объявит о новых смартфонах осенью этого года, однако и эти планы могут измениться.