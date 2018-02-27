Среди новинок будет обновленная и бюджетная версии iPhone X, а также смарифон с самым большим экраном

Apple готовится выпустить до конца 2018 года сразу три новых iPhone. Один их них будет самым большим из выпущенных до сих пор, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, знакомые с планами компании.

Среди новых моделей будут обновленная версия iPhone X, бюджетная версия iPhone, а также смартфон с самым большим экраном. Он выйдет под кодовым названием D33.

Корпус D33 будет примерно такого же размера, как у iPhone 8 Plus, однако диагональ экрана достигнет 6,5 дюйма благодаря дизайну, схожему со смартфоном iPhone X. Гаджет снабдят функцией «разделенный экран» для определенных приложений и технологией Face ID, которая позволяет распознавать пользователя по лицу, чтобы безопасно разблокировать телефон и осуществлять платежи.

Оба телефона помимо базовых цветов будут выходить в золотом цвете. Отмечается, что в компании также подумывают о выпуске iPhone с поддержкой двух сим-карт.

Эксперты считают, что Apple таким образом планирует угодить своим потребителям, которые ждут от iPhone многозадачности, а также тем, кто ищет более доступную версию iPhone X.

Ожидается, что компания Apple официально объявит о новых смартфонах осенью этого года, однако и эти планы могут измениться.