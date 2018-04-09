Выходом коллекции корпорация традиционно поддерживает программы по борьбе с ВИЧ и СПИДом

Apple готовится представить красные iPhone 8 и 8 Plus. Это будет ограниченная линейка смартфонов под лейблом (PRODUCT) RED, сообщает Macrumors.

Как и в прошлом году, презентации новинок не будет, компания расскажет о них в пресс-релизе и сразу же добавит новинку в свой каталог. После этого любители смартфонов смогут его приобрести.

Ожидается, что вместе с красной расцветкой своих новых мобильных устройств Apple запустит в продажу беспроводное зарядное устройство AirPower, а также кейс с поддержкой беспроводной зарядки для наушников AirPods.

Ранее американская корпорация уже выпускала лимитированную версию iPhone 7 в ярко-красном цвете. Ограниченная серия традиционно выходит в рамках программы RED, направленной на поддержку инициативы по борьбе с ВИЧ и СПИДом. Часть средств от продаж передается в Глобальный фонд для борьбы с заболеванием.