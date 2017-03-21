Смартфоны в новом цвете представлены в поддержку программы по борьбе с ВИЧ и СПИДом



apple.com

В рамках программы RED, направленной на поддержку инициативы по борьбе с ВИЧ и СПИДом, американская корпорация Apple выпустила лимитированную версию iPhone 7 в красном цвете. В продажу новые смартфоны поступят 24 марта.

Телефоны в красном алюминиевом корпусе будут доступны лишь в версиях с 128 и 256 гигабайтами памяти. Диагональ дисплея у обновленных моделей останется прежней: 4,7 и 5,5 дюйма, соответственно, также как и технические характеристики. Цены на красные iPhone будут начинаться от 60 990 рублей.

Корпорация приурочила выпуск модели красного цвета к десятилетию благотворительно го проекта RED, направленного на борьбу с ВИЧ и СПИДом. Часть средств от продаж специальной версии устройств Apple будет передана в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом. Ранее в ходе совместных с RED акций Apple запускала в продажу чехлы для iPhone и наушники красного цвета.