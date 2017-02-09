Строительство штаб-квартиры Apple затянулось из-за перфекционизма компании



Будущая штаб-квартира Apple. Скриншот ролика компании

С 2013 года Apple строит себе штаб-квартиру в Куперино. Это будет футуристичное круглое здание, которое спроектировал британский архитектор Норман Фостер по заказу Стива Джобса. По последним данным, штаб-квартиру сдадут в эксплуатацию весной 2017 года, и через несколько месяцев в нее переедут сотрудники Apple.

Изначально планировалось завершить строительство в 2015 году. Но из-за перфекционизма Apple проект затянулся. Корпорация решила построить идеальное здание и отказывалась от компромиссов, которые им предлагали строители.

Например, строители несколько месяцев пытались отговорить Apple от идеи построить здание без дверных порогов. По замыслу Apple, штаб-квартира должна быть спроектирована так, чтобы у дверных проемов не было порогов. Строители доказывали компании, что от идеи лучше отказаться, ведь на это нужно время и деньги. Кроме того, «таких работ никто никогда не делал».

Тем не менее, компания не передумала. Apple убеждена, что порогов быть не должно: если инженерам придется менять скорость ходьбы, заходя в штаб-квартиру, они могут отвлечься от своих мыслей.

Кроме того, стремление к идеалу проявилось и в других деталях.

Так, в 2015 году корпорация потребовала заменить ручки конференц-залов и кабинетов из-за того, что менеджер Apple почувствовал на поверхности готовой ручки неровность. Изготовители проверили размеры и не нашли отклонений даже в пределах нанометров. Но Apple настаивала, что ручки надо переделать. Новый дизайн ручек был готов только через полтора года.

Еще один пример внимания к деталям Apple – вентиляционные решетки в новом здании. Согласно проекту, ни одно вентиляционное отверстие не сможет отражаться от изогнутого наружного стекла.

Также в здании есть многочисленные отсылки к продукции компании. Например, дизайн туалетов напоминает айфон, а кнопки в лифтах похожи на кнопку Home в айфонах. Кроме того, во многих помещениях штаб-квартиры будут закругленные углы, присущие продукции Apple.

Пока что неизвестна точная стоимость строительства, но бывшие руководители проекта оценивают его примерно в $5 млрд. Больше $1 млрд было потрачено только на интерьер в главном здании. Цифры не оспаривает и Тим Кук, которого спросили о стоимости проекта в телевизионном интервью в 2015 году.

Предполагается, что штаб-квартира сможет вместить до 14,2 тысячи сотрудников Apple.

Здание высоко оценило дизайнерское сообщество. Профессор Луиза Мозинго (заведующая кафедрой ландшафтной архитектуры и экологического планирования) сказала, что у штаб-квартиры есть недостатки. Она напоминает космический корабль, и в ней сложно будет ориентироваться. Но это неважно, ведь Apple и не строит обычное офисное пространство:

«Речь не идет о создании максимально производительных офисных помещений. Речь идет о создании символа глобальной компании. Они создают икону».