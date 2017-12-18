Cервис проигрывает собственному приложению Apple Music и другим подобным приложениям

Компания Apple заявила, что планирует закрыть магазин музыки iTunes в связи с тем, что сервис перестал приносить ожидаемую прибыль, сообщает Weraveyou.

Такое решение корпорации связано с существенным падением продаж музыки через iTunes, что, в свою очередь, связано с изменениями, которые произошли в модели потребления музыки. Разработчики признали, что сервис уже не соответствует современной модели, так как пользователи в основном слушают композиции онлайн по подписке, а не скачивают треки на свое устройство.

В компании посчитали, что более выгодным станет запуск собственного стримингового сервиса в рамках Apple Music, который составит конкуренцию YouTube, SoundCloud и Spotify.

Ожидается, что сервис будет закрыт в начале 2019 года, а все композиции, приобретенные пользователями iTunes, будут перемещены в Apple Music.