Традиционно осенью корпорация представит новые продукты



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Корпорация Apple объявила о предстоящей презентации 12 сентября, на которой корпорация представит новые продукты, среди которых и iPhone 8, сообщает The Wall Street Journal.

Презентация состоится в «Театре Стива Джобса», расположенном на территории кампуса Apple. Кроме новых смартфонов iPhone 7s, iPhone 7s Plus и iPhone 8, корпорация анонсирует телеприставку Apple TV пятого поколения, а также фирменные смарт-часы Apple Watch Series 3.

Предполагается, что iPhone 8 оснастят вытянутым 5,8-дюймовым дисплеем, двойной камерой и беспроводной зарядкой. Touch ID встроят в дисплей, а кнопки «Домой» и вовсе не будет. Планируется, что, как и предыдущая модель Apple, iPhone 8 будет устойчив к воде. Вероятно, цена на новый iPhone будет выше, чем на предыдущие модели.

Ранее сообщалось, что компания испытывает трудности в производстве экранов для новых смартфонов, потому релиз новой модели откладывался.