Компания будет продавать подписку на журналы по модели Apple Music

Apple сообщила о покупке сервиса электронной подписки на журналы Texture.

Сервис Texture за $ 9,99 в месяц предоставляет доступ примерно к 200 журналам. В их числе: National Geographic, Vanity Fair, GQ, Esquire, Forbes, The New Yorker, Cosmopolitan, Forbes и другие.

Приобретение позволит Apple активнее зарабатывать на сервисах с моделью оплаты по подписке. Кроме того, компания намерена поддерживать журналистику высокого качества и хочет предоставить возможность журналам продолжать выпуски красиво оформленных историй для подписчиков онлайн-сервиса Texture.

«Мы рады, что Texture присоединится к Apple вместе со своим впечатляющим каталогом журналов от известных издательств»,— сообщил представитель Apple.

Предыдущими владельцами сервиса были издатели Condé Nast, Hearst, Meredith, Rogers Media, а также инвестиционная фирма KKR.