Новая функция появится весной в iOS 11.3

Корпорация Apple анонсировала выпуск iOS 11.3. весной 2018 года. Обновленная мобильная платформа предложит пользователям и разработчикам новые возможности дополненной реальности с ARKit 1.5, новые Animoji для iPhone X и функцию Business Chat.

Бизнес-чат, встроенный в iMessage, позволит клиентам напрямую общаться с компаниями. Сервис находится на стадии тестирования, но уже известно, что его первыми партнерами станут Discover, Hilton, Lowe’s и Wells Fargo. С помощью Business Chat пользователь сможет связаться с представителем компании и оплатить заказ прямо в приложении через Apple Pay.

Apple гарантирует, что не будет делиться пользовательскими данными с бизнесом, а пользователь сможет в любой момент прекратить общение. Действия Apple свидетельствуют о серьезном сдвиге в сторону B2C, отмечает Techcrunch. Компания пытается замкнуть коммуникации, платежи и обслуживание клиентов на своем мессенджере — в пику Facebook Messenger, Google, Twitter и WhatsApp, который недавно запустил приложение WhatsApp Business.

Facebook уже давно развивает бизнес-инструменты. В прошлом году соцсеть сообщала, что 80% из 65 млн активных организаций используют мессенджер, чтобы связаться с потребителями. В сторону B2C движется и Instagram, который тестирует собственный мессенджер.

Преимуществом Business Chat от Apple должна стать интеграция с iMessage — владельцам iPhone и iPad не придется что-либо дополнительно устанавливать. Хотя конкуренция в сегменте высока, спрос на бизнес-чаты растет за счет развивающихся рынков. К тому же опросы показывают, что пользователь гораздо охотнее напишет, чем позвонит в службу поддержки.