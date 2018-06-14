Юристы сервиса планируют добиваться легализации мессенджера в вышестоящих инстанциях

Мосгорсуд признал законным вердикт первой инстанции по ограничению на территории России доступа к мессенджеру Telegram и оставил решение по немедленной блокировке без изменений, сообщает «Интерфакс».

"Решение Таганского районного суда оставить без изменения, а апелляцию — без удовлетворения", — решил суд.

Жалобу на приговор суда первой инстанции представители мессенджера подали 8 мая. Защита Telegram сообщила, что Таганский суд нарушил процессуальное законодательство, в том числе, рассмотрел иск за 19 минут в обход принципа состязательности и не проверил полномочия Роскомнадзора. Юристы компании вновь настаивали, что передать ключи от секретных переписок мессенджер не может.

Юрист ФСБ в свою очередь сообщил, что негативный эффект от ограничений для Telegram не сопоставим с тем эффектом, который может быть от непредотвращенных преступлений. «Деятельность в качестве ОРИ возможна только при строгом соблюдении предписаний законодательства», поэтому довод мессенджера о том, что при его блокировке был нарушен баланс интересов общества и государства, не обоснован, считают в ФСБ.

Telegram планирует обжаловать решение в вышестоящих инстанциях. «Мы будем использовать возможности для обжалования, следующая инстанция — кассационная в Президиуме Мосгорсуда. После этого будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека, который уже заинтересовался этим делом и запросил копию принятого сегодня решения Мосгорсуда», — рассказали юристы компании.