Любители "подымить" предложили ведомству разделить регулирование электронных никотиновых систем и сигарет



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Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем предложил министру здравоохранения России Веронике Скворцовой вынести регулирование электронных сигарет в отдельный раздел антитабачной концепции Минздрава на 2017–2022 годы.

По мнению участников ассоциации, регулирование вейпов и табачных изделий должно отличаться: налоговая нагрузка на электронные сигареты должна быть меньше, и ограничения, действующие для табачных изделий, не должны распространяться на вейпы, сообщает RNS.

Напомним, Минздрав разработал концепцию противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы, которая предусматривает в следующем году введение налога на розничную продажу табачных изделий и электронных систем доставки никотина. В документе также предлагается запретить открытую выкладку электронных сигарет в магазинах, ограничить продажи и потребление электронных сигарет в тех местах, где запрещены продажи и курение табака.

В альянсе полагают, что при повышении акцизов или введении других налогов на табачные изделия суммарная акцизная и налоговая нагрузка на электронные системы доставки никотина должна значительно отставать от табачных изделий. Кроме того, для электронных сигарет не должны применяться ограничения на торговлю, запрет размещения на витрине и реклама в местах продаж, считают они.

Однако ведомство и ассоциация сошлись во мнении, что необходимо запретить продажу вейпов несовершеннолетним.

В пресс-службе Минздрава отметили, что обращение будет рассмотрено совместно с экспертным сообществом. "Ответ будет направлен в соответствии с установленным порядком после рассмотрения ведомством совместно с экспертным сообществом", — сообщили в министерстве.