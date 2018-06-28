Анна Сергеева назначена руководителем отдела маркетинга в Annalect, аналитико-технологическое подразделение OMD OM Group которое развивает бизнес в направлении интегрированных коммуникаций.
Амбициозная задача Анны Сергеевой в Annalect предполагает глубокое погружение в бизнес и маркетинговые задачи клиента, формулирование гипотез, которые можно проверить с помощью аналитики, и предложение решений для оптимизации коммуникационной и маркетинговой стратегий. Она займётся развитием нового направления, которое позволит создать надежный мост между двумя сегментами рекламного бизнеса, а именно объединит работу креативных и медийных аналитиков.
Анна обладает большим опытом в индустрии, понимая ее с разных сторон. За свою карьеру она успела поработать как на стороне агентств — в DDB и «Родная речь», так и прекрасно изучить потребности клиента в таких компаниях, как The Coca Cola, Procter&Gamble, Efes, BSH.
«Мне было всегда интересно работать с данными и находить маркетинговые и бизнес инсайты. Сейчас Big Data позволяет обогатить традиционные знания о потребителях, которые получают на основании разнообразных опросов, данными о реальном поведении людей в digital-среде. Это огромный потенциал — находить инсайты, которые помогут перейти от коммуникации с обобщенной целевой аудиторией, просто описанной социально-демографическими показателями, к персональному сообщению, адресованному конкретному человеку с учетом его интересов и потребностей», — рассказывает о своих полномочиях Анна Сергеева.
Управляющий директор Annalect Алексей Смирнов отметил особую ценность этого назначения для бизнеса клиентов OMD OM Group.
«Мы отчетливо понимаем, что не все виды данных и аналитических продуктов, сделанных на их основе, одинаково применимы для разных рекламодателей, брендов или категорий. Для того, чтобы наши решения были эффективны, они должны быть интегрированы в маркетинговую стратегию клиента, быть понятными и полезными не только при прямом использовании данных, например, для рекламных таргетингов, но и в качестве источников знаний или вдохновения при разработке коммуникационных стратегий, включая работу с сообщением. Именно поэтому мы были рады пригласить в команду Annalect Анну Сергееву — человека с большим опытом работы и в маркетинге на стороне клиента, и в креативе на стороне агентства. Уверен, она поможет нам сделать data-стратегии по-настоящему кастомизированными и всесторонними», — отметил Алексей Смирнов.