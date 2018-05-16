Трансляция с королевской свадьбы состоится 19 мая

Судя по прогнозам, ближайшие выходные москвичи проведут в компании дождей и гроз. Телеканал «Ю» предлагает остаться дома (во всяком случае, субботу), наслаждаясь просмотром 5-часовой трансляции со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

19 мая зрители канала «Ю» могут стать свидетелями королевской свадьбы, которую в последние месяцы ждёт весь мир. В этот день Рэйчел Меган Маркл выйдет замуж за настоящего принца и знаменитого холостяка — принца Гарри Уэльского.

Церемония состоится в Виндзорском замке, в числе гостей ожидается множество мировых знаменитостей. Сообщается, что свадьба обойдется королевской семье в 32 миллиона фунтов стерлингов и, скорее всего, попадет в десятку самых дорогих свадеб всех времен.

Комментировать трансляцию будут легендарный теле- и радиоведущий Александр Анатольевич вместе со своей коллегой Маргаритой Митрофановой.