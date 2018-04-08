В Москве прошла самая крупная бизнес-конференция в России

4 апреля в С К Олимпийский прошла самая крупная бизнес-конференция в России АМОКОНФ, организованная IT-компанией amoCRM. Мероприятие посетили 25 000 начинающих предпринимателей, а 20 000 зрителей в онлайн-режиме наблюдали за происходящим. Конференция проходила в формате TED, где успешные бизнесмены разбирали реальные бизнес-кейсы и делились опытом с участниками АМОКОНФ.

Главное событие конференции — выступление Михаила Токовинина, сооснователя компании amoCRM. Он презентовал обновления облачной программы для отделов продаж малого и среднего бизнеса, продемонстрировал нововведения и улучшения.

Хэдлайнер конференции, сооснователь Apple Inc, Стив Возняк рассказал участникам мероприятия о том, как спроектировал компьютеры Apple I и Apple II, которые запустили цифровую революцию.

«Я выступал для русской аудитории раньше, и для меня это много значит. У меня много друзей из России, много деловых связей с Россией. Поэтому каждый раз, когда я приезжаю, то убеждаюсь, что русские люди очень похожи на меня — по образу мышления и тому, чего мы хотим от жизни. Поэтому это ужасно, что наши правительства разделяют нас», — поделился своими впечатлениями Стив Возняк.

Сергей Шнуров, известный шоумен российской эстрады, а также актёр и продюсер, поделился своим видением успеха, а Юрий Дудь, видеоблогер и главный редактор Sports.ru, рассказал о создании качественного контента для различных проектов, что вдохновило гостей конференции на новые свершения.

Оскар Хартманн, основатель KUPIVIP.RU: «Я когда выступал, чувствовал открытые глаза, люди слушали очень внимательно. Абсолютно феноменальная атмосфера, видно, что все зрители поставили себе цели. Я очень счастлив, что стал частью этого мероприятия, спасибо большое организаторам».

Спикерами конференции также стали: Фёдор Овчинников (основатель сети пиццерий Додо Пицца), Михаил Кучмент (сооснователь Hoff), Елена Мурадова, Екатерина Макарова и Лориана Сардар (основательницы сервиса каршеринга BelkaCar) и другие. Они рассказали не только истории создания своих брендов, но и о трудностях, возникавших в процессе работы.

На одной сцене со спикерами исполнили свои хиты Полина Гагарина, группа Каста и группа Градусы.

fs disable

Уже третий год АМОКОНФ собирает под крышей Олимпийского единомышленников и партнеров и планка мероприятия становится все выше. Это возможность для всех желающих узнать о том, что происходит в мире IT, бизнеса, стартапов, а также шанс отдохнуть и получить хорошие впечатления.

amoCRM — компания разработчик софта для отделов продаж. У amoCRM десятки тысяч партнеров и клиентов по всему миру. Главное событие каждой АМОКОНФ — релиз обновления продукта компании, облачной CRM-системы. Каждый год сооснователь amoCRM Михаил Токовинин представляет новые возможности системы в формате яркого бизнес-шоу.