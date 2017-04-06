Актриса пока не дала согласие, но ролик получил вирусную популярность в Сети



Скриншот ролика

Американский школьник Джейкоб Стауденмайер снял видеоролик, в котором воссоздал сцену из мюзикла «Ла-Ла Ленд». Таким необычным способом подросток решил привлечь внимание исполнительницы главной роли в фильме. Он попросил обладательницу премии «Оскар» Эмму Стоун стать его парой на выпускном вечере.

17-летний выпускник полностью переписал песню «Another Day of Sun», которая звучала во вступительной сцене мюзикла. В своем варианте произведения школьник упомянул, что он «немного похож» на исполнителя главной роли актера Райана Гослинга, а также упомянул, что Эмма Стоун, как и он сам, родом из штата Аризона. В качестве массовки для видео подросток привлек своих друзей, съемки проходили на заднем дворе школы, в которой и учится Джейкоб Стауденмайер.

Получившийся видеоролик школьник опубликовал на своей странице в Twitter, сопроводив его подписью: «Решил пригласить Эмму Стоун на выпускной, специально для этого воссоздал сцену из «Ла-Ла Ленд»». Судя по комментариям к видео и постам на страничке Джейкоба, голливудская актриса до сих пор ему не ответила. Однако ролик уже получил безумную популярность в Сети, к настоящему моменту он набрал более 77 тысяч просмотров на YouTube.

Напомним, мюзикл «Ла-Ла Ленд», был выдвинут в 14 номинациях на премию «Оскар-2017», тем самым подтвердив рекорд премии по этому показателю, установленный в 1951 году картиной «Всё о Еве» и повторившим его в 1998 году «Титаником», однако получить самую важную кинопремию картине удалось лишь в 6 номинациях. В результате картина получила 6 статуэток, в том числе за лучшую женскую роль, режиссуру, музыку, операторскую работу, за работу художника-постановщика и за саундтрек City Of Stars.