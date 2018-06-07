Соцсеть продолжает расширять свой сервис Watch

Несколько американских телеканалов, среди которых CNN, ABC, Fox News и Univision, будут снимать новостные передачи специально для показа в сервисе Facebook Watch, сообщается в официальном блоге соцсети.

Такое нововведение связано с желанием Facebook знакомить своих пользователей с достоверными новостями, в том числе местными. С этой целью в сервисе Facebook Watch будет организован специальный раздел, посвященный поиску актуальных новостей. В ней будут размещать программы, созданные эксклюзивно для Facebook.

«Watch — это раздел Facebook, объединяющий людей за просмотром видео. Практика показала, что люди с удовольствием просматривают раздел, чтобы найти актуальный, интересный контент и поддерживают его создателей. Мы считаем, что у нас есть отличная возможность протестировать в Watch и высококачественный новостной контента от профессиональных издателей новостей», — сообщили в соцсети.

Новостные передачи будут вести журналисты разного уровня, среди них будут и удостоенные премий журналисты, и новички. Соцсеть оставляет за собой право на полный редакционный контроль над программами. Показ пилотных выпусков в разных форматах ожидается уже этим летом.

В феврале стало известно о планах Facebook по привлечению блогеров, которые могли бы обеспечить сервис Watch «долгоиграющим» контентом. Таким образом соцсеть смогла бы конкурировать с видеохостингом YouTube, заверили в компании.