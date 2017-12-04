Роскомнадзор выдал Nickelodeon, Paramount Comedy и VH1 European лицензию на наземное эфирное вещание в РФ



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Три телеканала американской Viacom — Nickelodeon, Paramount Comedy и VH1 European — получили лицензию на наземное эфирное вещание в России, а именно на территории города Славянск-на-Кубани Краснодарского края, сообщает РБК.

Лицензия кардинально меняет их статус. Обладая эфирной частотой даже в одном городе, они с точки зрения закона «О рекламе» не являются платными. Соответственно, на эти три телеканала перестают распространяться действующие с 2015 года ограничения на размещение рекламы.

Сейчас Nickelodeon, Paramount Comedy, VH1 European рекламу в своих программах не размещают, а зарабатывают лишь на абонентской плате, которой с ними делятся кабельные операторы.

ООО «МТВ Нетворкс Мьюзик Восток»связанное с американской медиагруппой Viacom, получило лицензию на эфирное наземное вещание, поскольку обратился с соответствующим заявлением в Федеральную конкурсную комиссию по телерадиовещанию при Роскомнадзоре и та приняла положительное решение, следует из ответа пресс-службы Роскомнадзора. Комиссия, в частности, рассматривает заявление соискателей и вносит изменения в условия лицензий, указано на сайте ведомства.

Гендиректор Viacom International Media Networks в России Елена Бальмонт подтвердила РБК факт получения эфирной лицензии для трех телеканалов.