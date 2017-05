Первомайская демонстрация оказалась совсем не похожа на рекламу с Кендалл Дженнер



Кадр из рекламного ролика Pepsi

В Портленде, США, первомайская демонстрация была разогнана после того, как демонстранты начали бросать в офицеров полиции банки Pepsi. Очевидно, анархисты вдохновлялись провальной рекламой с Кендалл Дженнер. В раскритикованном ролике модель предлагает полицейскому из оцепления баночку холодной Pepsi, после чего все веселятся. В Портленде все пошло немного не так.

В Орегоне (штат Портленд, США) прошла демонстрация в честь Дня труда, на которой собрались недовольные политикой Дональда Трампа, многие из которых были анархистами, сообщают американские СМИ. Один из протестующих решил изобразить Кендалл Дженнер из нашумевшей рекламы Pepsi. Он предложил газированный напиток полицейскому. Тот отказался. Постепенно атмосфера накалялась, в итоге толпа начала бросать в полицию Pepsi. Как сообщили офицеры, банка, полная газировки, попала в парамедика. Анархисты разрушили полицейскую машину, разбили окна близлежащих зданий и устроили пожар. Демонстрацию пришлось разогнать. Три человека были арестованы.

Полицая штата Портленд тэгнула Pepsi в своих твитах.

This woman brought a Birkin full of @pepsi to #MayDayPDX and threw several cans at officers. Please send additional tips to @PortlandPolice. pic.twitter.com/3UHKSHQf4v — taylor (@ maylor _ torris ) 2 мая 2017 г.

"Эта женщина принесла сумку Birkin, полную Pepsi на демонстрацию и бросила несколько банок в офицеров. Пожалуйста, сообщите в полицию Портленда"

Just wanna say #MayDayPDX was completely peaceful (minus the Pepsi incident) until cops opened fire — Spicy Big Dad (@ ObeseChess ) 2 мая 2017 г.

Как утверждают очевидцы, полицейские открыли огонь.

This method isn't working ... Maybe they want Diet Pepsi instead? Or a Coke? #maydaypdx pic.twitter.com/GM3aKW6s7l — Taryn A. (@ tackelson ) 1 мая 2017 г.

"Этот метод не работает... Может они хотят диетическую Pepsi? Или Колу?"

Marijuana and Pepsi brought people with opposing political views together last night at a #MayDay protest in Seattle https://t.co/jBxh82RxI7 pic.twitter.com/BS289g6IGv — #Q13FOX (@Q13FOX) 2 мая 2017 г.

Police took some shields from anarchists, anarchists grouped up toward cops. 1 tried to hand Pepsi to cop, unsuccessfully #Mayday #MayDayPDX pic.twitter.com/IV8nDzxLeP — doug brown (@dougbrown8) 1 мая 2017 г.

"Полиция подняла щиты против анархистов, анархисты сруппировались против копов. Я попытался протянуть Pepsi копу, безуспешно"