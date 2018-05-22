Компания проведет пересмотр аккаунта, который на протяжении двух десятилетий удерживал WPP

Платежная система American Express планирует заново оценить свой подход к глобальным медиазакупкам. В рамках этого процесса компания может направить запросы агентствам на оказание услуг по планированию и баингу, сообщила Adweek вице-президент AmEx Элизабет Кроста. По ее словам, в тендере смогут принять участие действующие партнеры. Пересмотр связан с желанием повысить эффективность бизнеса, в том числе в плане маркетинга.

Последние двадцать лет медиабаингом в интересах American Express занималось Mindshare (WPP). Тогда ему удалось обойти конкурента Ogilvy, а 13 лет назад — отстоять контракт в соревновании с Initiative (IPG) и Carat (Dentsu). В сфере digital медиа компания также работает с Digitas, входящим в Publicis Groupe.

В июне 2017 года финансовая компания отдала значительную часть креатива агентству mcgarrybowen, что стало серьезным ударом для Ogilvy, обслуживавшего бренд с 1962 года. По информации источника, этот пересмотр занял несколько месяцев.

В начале 2018 года значительные перемены произошли в самой American Express. Компания сменила гендиректора и директора по маркетингу. В настоящее время кредитными картами American Express пользуются 200 млн клиентов в более чем 100 странах, что делает ее вторым игроком на рынке. По оценке Kantar Media, в 2017 году бренд потратил на продвижение в США 300 млн долларов.