Под торговой маркой ритейлер собирается продавать женскую, мужскую и детскую одежду, а также обувь



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Крупнейший американский интернет-ритейлер Amazon представил собственный модный бренд Find, под которым собирается продавать женскую, мужскую и детскую одежду, а также обувь, пишет Retail Gazzete. Официальный запуск марки запланирован на лето.

Тестовые продажи стартуют в Великобритании и Европе. Цены на одежду и обувь новой марки можно назвать демократичными. Так, платье стоит около 25 долларов, а футболка — 15 долларов.

“Мы любим моду и будем создавать одежду и обувь для людей, которые тоже ее любят. Мы считаем, что одежда должна вдохновлять, ее нужно носить, но при этом она не должна быть дорогой”, - говорят в Amazon.

Запуск марки Find последовал за презентацией другой СТМ Amazon - Iris & Lilly, под ней онлайн-ритейлер выпускает женское нижнее белье. В данной нише Amazon собирается конкурировать с самой Victoria’s Secret, а также Calvin Klein и PVH.