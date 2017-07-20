С её помощью пользователи смогут совершать покупки в интернет-магазине и делиться отзывами



Screenshot

Американский ритейлер Amazon запустил собственную социальную сеть под названием Spark для приобретения товаров в интернет-магазине компании.

В Spark пользователи смогут читать описания товаров, выбирать понравившиеся, оставлять отзывы и комментировать их. Также клиенты Amazon смогут сравнивать покупки и делиться опытом их дальнейшего использования. Spark пока доступен в приложении Amazon для IOS, но в ближайшее время компания планирует адоптировать её и для пользователей Android.

«Amazon Spark -это место, где можно делать покупки и обсуждать их с людьми, разделяющими ваши интересы. Если вам нужен совет, как украсить дом или какая обувь лучше подходит для бега, то Spark подберет магазин и сообщество, где обсуждают нужный вам товар», - говорится в сообщении компании.

На днях Amazon анонсировала создание собственного многофункционального сервиса Anytime, который позволит не только совершать покупки в зашифрованных чатах, но и обрабатывать фотографии, слушать музыку, заказывать еду и совершать видеозвонки. Мессенджер может составить конкуренцию WhatsApp, Viber, и другим социальными сетями.