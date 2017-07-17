С помощью него пользователи смогут не только общаться с друзьями, но и совершать покупки непосредственно в чатах



Depositphotos

Крупнейший американский интернет-ритейлер Amazon работает над созданием мессенджера Anytime, с помощью которого пользователи смогут совершать попупки в чатах, сообщает AFTVnews.

Многофункциональный сервис Anytime позволит не только совершать покупки в зашифрованных чатах, но и обрабатывать фотографии, слушать музыку, заказывать еду и совершать видеозвонки. Все вышеуказанные функции позволят новинке конкурировать не только с флагманами сегмента - WhatsApp и Viber, но и с социальными сетями.

Как утверждает источник издания, список функций будущего мессенджера составлен на основе результатов краткого опросника, в котором участвовал узкий круг покупателей интернет-магазина. Один из собеседников подчеркнул, что вопросы анкеты дали основания полагать, что мессенджер уже создан.

Мессенджер будет доступен для Android и iOS. В Amazon информацию о запуске мессенджера Anytime пока оставили без комментариев.

Месяц назад Amazon интересовался покупкой корпоративного мессенджера Slack. Стартап оценивался в 9 млрд долларов.