Ключевую роль в новом сервисе будет играть голосовой помощник Amazon Alexa



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Автомобильная компания Ford заключила соглашение с сетью кофеен Sturbucks, согласно которому водители авто американской марки смогут заказывать кофе прямо во время поездки, пишет The Drum.

За сервис будет отвечать технология SYNC 3 с интегрированным голосовым помощником Amazon Alexa. Для того, чтобы сделать заказ необходимо лишь попросить Alexa, затем он будет передан в ближайшую кофейню, где его выдадут клиенту без очереди.

Американские компании Ford Motors Co и Amazon договорились о начале совместного проекта по интеграции цифрового ассистента Amazon Alexa в автомобили Ford в конце прошлого года. Речь тогда шла о возможности быстро заказывать и оплачивать товары, купленные в интернет-магазине прямо из автомобиля.

Первоначально голосовой помощник Alexa использовался для управления "умным" домом Amazon Echo. Устройство активируется голосовой командой и при наличии подключения к интернету может координировать работу других "умных" устройств. Неделю назад стало известно о другом сервисе мгновенного заказа, ключевую роль в котором играет голосовой помощник Alexa. Пивоварня MillerCoors запустила проект по заказу пиво Miller прямо из дома.