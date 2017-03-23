Сделать заказ можно будет с помощью голосового помощника или кнопки AWS IoT



Фото: depositphotos.com

MillerCoors совместно с IPG Mediabrands разработали новый сервис мгновенного заказа, который позволит любителям пива пополнять запас пенного напитка с помощью голосовой команды или простого нажатия кнопки.

Пивоварня и IPG Mediabrands сегодня анонсировали новый набор цифровых домашних услуг под названием “Miller Lite On-Demand”, активировать которые можно с помощью голосового помощника Amazon Alexa и программируемой кнопки AWS IoT, работающей на базе устройства Amazon Dash Button.

Сервис позволит заказывать пиво Miller не выходя из дома. Еще одним участником проекта стал интернет-сервис по заказу и доставке алкоголя Drizly, сотрудники которого обещают привезти пенный напиток в течение часа с момента его заказа.

Кнопка Miller Lite Beer на этапе тестирования будет доступна заранее выбранной группе из 500 клиентов Drizly, сделать заказ с помощью голосового помощника Amazon смогут все владельцы устройств с Alexa. Пользователям необходимо лишь включить опцию “Miller Time” в магазине навыков Alexa. Голосовая команда для активации сервиса: “Start Miller Time”.'