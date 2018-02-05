Жители Китая заставили Amazon удалить товар из каталога

Обвинения крупнейших брендов и компаний в расизме продолжаются. На этот раз под раздачу попал Amazon UK, который, по мнению пользователей сети, размещает на своих сайтах товары с расистскими рекламными изображениями.

Новая волна обсуждений расизма со стороны крупнейших ритейлеров началась из-за китайского национального костюма, который имеется в продаже на Amazon. Пользователей социальных сетей возмутил мальчик, демонстрирующий костюм на фото. Обладая европейской внешностью, он жестом имитирует азиатский разрез глаз.

Изображения с данным товаром быстро разошлись по СМИ и интернет-сообществам Китая, граждане которого потребовали незамедлительного удаления основной заставки товара или самого товара.

Amazon не стал спорить с разгневанными жителями Азии и удалил товар из каталога, однако официальных извинений в адрес китайцев не последовало.

Отметим, что Amazon уже обвиняли в расизме в этом году. В январе ритейлеру пришлось снять с продажи детские футболки с надписью Slavery gets shit done («Рабство помогает достигать результата») с изображением египетских пирамид.