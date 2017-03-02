Алмазная компания объявила конкурсы на оказание рекламных услуг во время спортивных мероприятий



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Российская группа алмазодобывающих компаний “АЛРОСА” объявила три конкурса на размещение собственного товарного знака и информации о компании во время ряда спортивных мероприятий. В общей сложности на спонсорство “АЛРОСА” готова потратить до 303 млн рублей. Информация о тендерах размещена сайте закупок.

Самую большую сумму - 200 млн рублей, группа готова заплатить за распространение рекламы в рамках подготовки и проведения матчей Федерации хоккея России. Кроме того, в качестве предмета договора указано предоставление АК “АЛРОСА” статуса “Титульный партнер Федерации хоккея России”, “Титульный партнёр национальной сборной России по хоккею” и “Титульный партнер сборных команд России по хоккею”.

Еще 88,5 млн рублей значатся в конкурсе на оказание рекламных услуг на мероприятиях ООО “Федерации спортивной борьбы России”. Наименьшую сумму - в 15 млн рублей “АЛРОСА” готова заплатить победителю тендера по размещению логотипа, рекламных модулей компании и информации о ней, в том числе в полиграфической продукции и на наружных носителях, в рамках мероприятий Российского союза боевых искусств.

В частности речь идет о Церемонии вручения Национальной премии в области боевых искусств “Золотой Пояс”, которая пройдет в конце марта в Москве, Первенстве России по всестилевому каратэ, Чемпионате России по всестилевому каратэ, Х Всероссийских юношеских играх боевых искусств, Кубке России по всестилевому каратэ.

Срок окончания подачи заявок по всем трем конкурсам - 10 марта. Подведение итогов назначено на эту же дату.