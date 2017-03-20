ГК «АЛЛЕН» купила долю оператора indoor рекламы VIDEOPANEL

Группа компаний «АЛЛЕН», основным активом которого на российском рекламном рынке является агентство полного цикла «Аллен Медиа», объявила о покупке доли оператора indoor рекламы на АЗС Москвы и области - «Видеопанель» (работает под брендом VIDEOPANEL). Специально для развития этого направления было создано indoor-агентство «MAINCOM».

До января 2017 года основным партнером оператора VIDEOPANEL являлось РА «Алькасар-Медиа», входящее в группу компаний «Газпром Медиа». В начале текущего года, в связи с реструктуризацией крупнейших медиаселлеров, основным продавцом рекламных возможностей в сегменте АЗС стала новая компания «Регион-Медиа».

В общий пул реализации рекламных возможностей помимо сети VIDEOPANEL в топливных компаниях «ТРАССА», «ТАТНЕФТЬ», «НЕФТЕМАГИСТРАЛЬ», «ЕКА», «General Fueller» и «АСТРА», также входит партнерская сеть АЗС «Газпромнефть». Как сообщили представители «Аллен-Медиа», в дальнейшем оператор будет участвовать в развитии рекламного сегмента на автозаправочных комплексах наравне с «Регион-Медиа».

«За долгие годы успешной работы на рынке рекламы «Аллен-Медиа» удалось войти в состав ведущих российских агентств, способных конкурировать с западными компаниями и предлагать для рынка новые рекламные решения. По оценкам Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) и Sostav.ru в рейтинге российских медиа-агентств - 2015, «Аллен-Медиа» находится на 12 месте по общему биллингу. По объёмам закупки рекламы на национальном радио «Аллен-Медиа» занимает 1 место», - прокомментировали представители «Аллен-Медиа».