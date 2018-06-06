Теперь она сконцентрируется на развитии бизнеса агентства MediaCom

На должность директора по развитию бизнеса MediaCom в России (входит в GroupM , холдинга WPP) назначена Алла Данилина, до этого занимавшая соответствующую должность в PHD, сообщили в пресс-службе агентства.

На новой должности она сконцентрируется на улучшении качества продуктов для новых клиентов агентства, а также будет координировать и совершенствовать процессы взаимодействия внутри агентства и его текущего клиентского листа.

«Расти профессионально — означает быть готовым ответить на любой „вызов“, и я рада возможности реализовать новые интересные проекты вместе командой MediaCom», — прокомментировала своё назначение Данилина.

Алла Данилина работает в медиа индустрии более 14 лет. До назначения она занимала должность Business Development Director в PHD. Обладает широким опытом работы с клиентами разной специализации: от локальных российских компаний в категориях недвижимости и средств повседневного спроса до крупных международных клиентов FMCG категорий, электронного и продуктового ритейла, фармацевтики, косметики и банковского сектора.