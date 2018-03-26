Акция стартует в пик распродаж 28 марта

Клиентам AliExpress временно станет доступен функционал групповых покупок. Скидка для самых популярных товаров в категориях электроники, одежды и детских товаров при совместной покупке может достигать 50% стоимости товара, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании.

К распродаже 28 марта совместные скидки внедрят более чем на 700 наименований. В течение года Alibaba Group планирует расширить такую возможность на большинство продуктов, продающихся на её площадках — AliExpress и маркетплейсе Tmall.

Чтобы получить групповую скидку на товар, при оформлении заказа пользователь должен сначала оплатить его, а затем поделиться ссылкой со своими друзьями или знакомыми по электронной почте или через мессенджер; для получения скидки будет достаточно пригласить только одного человека. Если приглашенный клиент не совершит покупку в течение 24 часов, то организатор сделки получит деньги обратно и его заказ по специальной цене будет отменен.

В Alibaba Group таким образом рассчитывают повысить активность пользователей.

«Наши исследования показывают, что активность пользователей, которые готовы покупать вместе, особенно высока перед большими распродажами», — пояснил директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский.

Напомним, Mail.ru Group также экспериментирует с функционалом групповых покупок. В феврале 2018 года компания объявила о тестировании приложений «Дешевле вместе» и «Купи вместе». Скидка начинает действовать, если товар закажут пользователь и кто-то из его друзей. Дисконт может достигать 90%, и пользователь фактически получает оптовую цену, даже заказывая товар в одном экземпляре.