Для проекта холдинг регистрирует товарные знаки «Дешевле вместе» и «Купи вместе»

Mail.ru Group запускает площадку для коллективных онлайн-покупок, с помощью которой пользователи смогут кооперироваться, чтобы приобретать вещи со скидкой. Компания уже подала заявку на регистрацию товарных знаков «Купи вместе» и «Дешевле вместе».

Основным преимуществом сервиса станет то, что покупатель сможет получить скидку за свой товар, если его приобрел ещё кто-то в течение 24 часов. Размер скидки будет регулировать продавец, она не будет зависеть от количества клиентов, сделавших заказ. При этом её максимальный предел может быть установлен в районе 90% от номинальной стоимости товара.

В настоящее время проходит бета-тест на операционной системе Android. Для того чтобы воспользоваться нововведением, нужно выбрать на странице товара опцию «Купить вместе». В ближайшем будущем площадка появится и на iOS-устройствах.

Для холдинга это не первый проект в сфере e-commerce. В сентябре 2017-го она запустила Pandao, сервис, который предлагает российским покупателям китайские товары напрямую от поставщиков.